Japonya’da korkutan deprem panik yarattı. Seferler iptal edildi

Japonya’da merkez üssü Chiba’da 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 4 kişi yaralandı.

Japonya’da korkutan deprem panik yarattı. Seferler iptal edildi

Japonya'da merkez üssü Chiba eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) edinilen bilgilere göre, 04.16'da yaşanan sarsıntı, yerin 40 kilometre derinliğinde kaydedildi. Chiba'nın sınır komşusu Tokyo'nun yanı sıra Kanagawa, Saitama ve İbaraki eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından tsunami riski oluşmazken, Chiba eyaletinde 2 ve Kanagawa eyaletinde 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Öte yandan deprem demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sarsıntının ardından Chiba eyaletindeki bazı tren seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşandı JMA, Chiba ve çevresindeki eyaletlerde önümüzdeki 1 hafta boyunca şiddeti 5'e varan yeni depremlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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