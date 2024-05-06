Japonya'da trenler sonbahar manzarası için yavaşlayıp yolculara özel gösteri sunuyor

Japonya'da Kasım ayında Ichihara ve Ninose (Kyoto şehrinde) istasyonlarından gelen trenler, yolculara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Trenler, önce yavaşlayıp ardından ışıklarını kapatarak, yolcuların sonbaharın muhteşem yapraklarıyla doğa gösterisini izlemelerine olanak tanıyor. Bu özel düzenleme, yolcuların doğanın güzelliklerini daha yakından görmelerine ve sonbaharın büyüleyici atmosferini hissetmelerine imkan veriyor. Yolcular, bu sıradışı deneyim sayesinde tren yolculuklarını unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.