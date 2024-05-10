Ünlü oyuncunun cezası belli oldu

NBA'da gündem Patrick Beverley! Milwaukee Bucks'ın oyuncusu Patrick Beverley'in 2 Mayıs'ta Indiana Pacers karşısında alınan 120-98'lik mağlubiyet sırasında ve sonrasında karıştığı olayların faturası belli oldu.

35 yaşındaki Beverley, Gainbridge Fieldhouse'da Bucks'ın dördüncü çeyrekte 20 puan geriye düşmesi üzerine, rakip takımın yedek kulübesinin arkasındaki taraftarlarla tartıştı ve onlara basketbol topu fırlattı. Topu geri aldıktan sonra tekrar fırlattı.

Maçtan sonra, medya mensuplarının bulunduğu bir ortamda, Beverley, kendi podcast'ine abone olmayan ESPN yapımcısı Malinda Adams ile konuşmayı reddetti ve onun basın alanını terk etmesini istedi.

Beverley, sezon boyunca sadece kendi podcast'ine abone olanlarla konuştuğunu belirtmiş ve yaşanan olaylar için Adams'a özür dilemek amacıyla onu aradığını ifade etti.

Ayrıca, Bucks oyuncusu, yaşananlar sonrası Twitter'da yaptığı bir paylaşımda gelecekte daha iyi olacağına dair söz verdi.

Yaz döneminde serbest oyuncu statüsüne geçecek olan 35 yaşındaki Beverley'in, hangi takımla anlaşırsa anlaşsın, cezasını o takımda çekeceği belirtildi.