Japonya'da turistlerle İngilizce pratiği yapan öğrenciler takdir topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya'da turistlerle İngilizce pratiği yapan öğrenciler takdir topladı

Japonya'da turistlerle İngilizce pratiği yapan öğrenciler, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Öğrencilerin turistlerle iletişim kurarak İngilizce becerilerini geliştirmeye çalıştığı videolar, izleyicilerden takdir topladı

Japonya'da öğrencilerin turistlerle İngilizce pratiği yapmaları, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle büyük şehirlerde turist yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, öğrenciler turistlerle sohbet ederek İngilizce dil becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Bu çaba, sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarla viral oldu. Videolarda, öğrencilerin turistlerle diyalog kurma çabaları ve samimi iletişimleri gözler önüne seriliyor. Japon öğrenciler, turistlere ülke hakkında sorular soruyor, turistlerin Japonya deneyimlerini öğreniyor ve aynı zamanda kendi İngilizce dil becerilerini geliştiriyor.

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