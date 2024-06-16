Kümesinde koca engerek bulan vatandaş ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İHA
Kümesinde koca engerek bulan vatandaş ekipleri harekete geçirdi

Tunceli merkezde bir vatandaş, kümesinde koca bir engerek yılanı gördü ve durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, ihbar üzerine bölgeye giderek engereği yakalayıp yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

Tunceli merkezde bir vatandaş, kümesinde karşılaştığı koca bir engerek yılanı nedeniyle paniğe kapıldı. Durumu hızlı bir şekilde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile itfaiye ekiplerine bildiren vatandaş, kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin profesyonel müdahalesiyle rahat bir nefes aldı.

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, itfaiye ile koordineli bir şekilde çalışarak, kümeste bulunan koca engereği yakaladı. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yılanı zarar vermeden etkisiz hale getirdi ve ardından doğal yaşam alanına güvenli bir şekilde bıraktı.

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