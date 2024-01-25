Japonya’daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı

Kaynak: İHA
Japonya’daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı
Japonya’da 2019 yılında bir animasyon stüdyosunu kundaklayarak 36 kişinin hayatını kaybetmesine, 32 kişinin ise yaralanmasına sebep olan Shinji Aoba hakkında idam kararı verildi.

Japonya’nın Kyoto kentindeki Kyoto Animasyon Stüdyosu’nu (KyoAni) 18 Temmuz 2019 yılında kundaklayarak 36 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Cinayet ve kundaklama ile suçlanan 45 yaşındaki Shinji Aoba hakkında bugün Kyoto Bölge Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında idam kararı verildi.

Aoba’nın işlediği suçu “zalimce ve insanlık dışı” olarak değerlendiren mahkeme başkanı Yargıç Keisuke Masuda, 36 kişinin ölümünün son derece ciddi ve trajik olduğunu belirtti. Olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısının tarif edilemez olduğunu ifade eden Masuda, suçun işlendiği sırada sanığın akli dengesinin yerinde olduğun kanaat getirildiğini belirtti. Masuda, bu sebeple sanık Aoba’nın cezai olarak sorumlu olduğuna karar verildiğini aktardı.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kyoto Animasyon Stüdyosu’nda benzin dökerek yangın çıkaran Aoba, 36 kişinin hayatını kaybetmesine, 32 kişinin ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Kendi vücudunda da ileri derece yanıklar meydana gelen Aoba, stüdyonun kendisine ait bir romanı izinsiz olarak kullandığını iddia ederek eylemi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Savcılar Aoba’nın eylemi bilinçli şekilde yaptığını belirterek idam cezası istemiş, Aoba’nın avukatı ise uzun süredir psikolojik sorunlar yaşayan müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını ve eyleminden sorumlu tutulamayacağını iddia etmişti. Mahkeme yargılama sırasında sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına incelemişti. Aoba’nın düzenlediği kundaklama eylemi, modern Japonya tarihindeki en ölümcül bireysel saldırılardan biri olarak tarihe geçmişti.

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