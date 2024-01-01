Japonya'daki deprem sonrası AFAD'dan açıklama

Kaynak: İHA
Japonya'daki deprem sonrası AFAD'dan açıklama
Japonya'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Deprem sonrası, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi. AFAD, depremin ardından herhangi bir uluslararası yardım çağrısının bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 10.06'da Japonya/Anamizu'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır. Dost ve kardeş Japon halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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