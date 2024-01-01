Japonya'daki deprem sonrası AFAD'dan açıklama

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Deprem sonrası, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi. AFAD, depremin ardından herhangi bir uluslararası yardım çağrısının bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 10.06'da Japonya/Anamizu'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır. Dost ve kardeş Japon halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.