Güney Kore’den tsunami uyarısı

KMA, “Gangwon’un bazı kıyı kesimlerinde deniz seviyesi tsunami yüzünden artabilir. Bu yüzden kıyı güvenliğine dikkat edin lütfen. Tsunami ilk dalgadan sonra daha yüksek olabilir ve 24 saati aşabilir. Bu yüzden lütfen son gelişmeleri izleyin” dedi.

TSUNAMİ NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Tsunami, deniz veya okyanus tabanında meydana gelen deprem, volkanik patlama, göktaşı düşmesi gibi olaylar sonucunda oluşan dev dalgalar olarak tanımlanabilir. Bu olaylar, su kütlesinin ani bir şekilde hareket etmesine ve enerji yaymasına neden olur.

Tsunami dalgaları, açık denizde saatte 800 kilometreye kadar ulaşabilen çok hızlı ve uzun dalgalar halinde ilerler. Kıyıya yaklaştıkça, dalgaların boyu artar ve yüksekliği 30 metreyi aşabilir. Tsunami, kıyı bölgelerinde büyük yıkıma ve can kaybına yol açabilir.