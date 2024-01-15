Japonya’daki depremde can kaybı 221’e yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin üstünden 2 hafta geride kalırken, felakette can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Ishikawa’nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de yıkıma neden olan depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 221’e çıktı. Yetkililer, yaralı sayısının bin 16’ya çıktığını, kayıp olarak kayıtlara geçen 22 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Depremden etkilenen eyaletlerde en az 15 bin evin hasar gördüğü, Ishikawa eyaletinin Noto bölgesindeki 9 bin 100 hanede de elektrik kesintilerinin devam ettiğini aktaran yetkililer, Ishikawa eyaleti genelinde yaşanan kısmi su kesintilerinin de sürdüğünü açıkladı.

BİN 398 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 7.6 büyüklüğündeki depremden bu yana bin 398 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Deprem bölgesinde 5 veya üzeri sismik şiddette sarsıntıların meydana gelebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, kötüleşen hava şartlarının ise donma tehlikesini artırabileceği konusunda uyarı yaptı.