Japonya'daki depremde ölü sayısı artıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya'daki depremde ölü sayısı artıyor
Japonya'da peş peşe gelen şiddetli depremlerin etkisi giderek artıyor. Ölü sayısının 126'ya yükseldiği açıklandı.

Japonya'nın İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında 1-4 Ocak tarihleri arasında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya çıktı.

Yetkilileri yaptıkları açıklamada 200’den fazla kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Anamizu şehrinde ise yaşanan toprak kayması sebebiyle ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin şehirde, 170'ten fazla kişinin de eyaletin diğer bölgelerinde mahsur kaldığı bildirildi.

Evleri hasar alan yaklaşık 31 bin kişinin ise tahliye merkezlerinde kaldığı açıklandı.

Binlerce kişinin elektriksiz kaldığı bölgede yaklaşık 66 bin haneye ise henüz su verilemediği bildirildi. Japon yetkililer, şiddetli depremde yolların hasar görmesi ve sık sık kapanması nedeniyle bazı bölgelere yardım malzemelerinin ulaştırılmasında güçlük çekildiğini söylediler.

Yetkililer ayrıca, gelecek günlerde Hokuriku bölgesi ve Niigata eyaletinde yoğun yağmur ve kar yağışı beklendiğini, bunun da depremden etkilenen bölgelerde daha fazla toprak kaymasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

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