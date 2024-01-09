Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 180'e çıktı

İşikava Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 180'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar sebebiyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı aktarıldı.

İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak "Yetişkinler Günü" (Seijin no Hi) resmi tatil sonrası 9 Ocak'ta Japonya geneli örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda eğitime ara verilmek zorunda kalındı.

Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü belirtildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonunu yapabilmek için 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.