Japonya’dan çip için teşvik

Japonya Ekonomi Bakanı Ken Saito, Japon hükümetinin TSMC şirketine ülkedeki fabrikasını genişletmesi amacıyla 732 milyar yen (4,86 milyar dolar) ek sübvansiyon sağlayacağını paylaştı.

Saito, TSMC'nin Kumamoto fabrikasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "TSMC, Japonya'nın dijital dönüşümü gerçekleştirmesinde en önemli ortağı ve Kumamoto fabrikası, Japonya'daki endüstrilerin geleceği için son derece gerekli olan son teknoloji çiplerini istikrarlı bir şekilde tedarik etmemizde önemli bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Tayvan'ın en büyük şirketi olan çip üreticisi, Sony ve Toyota gibi ikonik yerel şirketlerle yaptığı girişim aracılığıyla 2024’ün sonuna kadar Kyushu adasındaki Kumamoto'daki tesisten CMOS kamera sensörleri ve otomobiller için çipler sevk etmeye başlamayı hedefliyor. Hükümet mevcutta fabrika için halihazırda 476 milyar yen tahsis etmiş durumda.

TSMC tarafından bu ayın başlarında paylaşılan ve TSMC Fab-23 Faz 2 olarak bilinen proje, 6 nanometreye kadar çipler üretecek ve 2027 yılına kadar seri üretime geçmeyi hedefliyor.