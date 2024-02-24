Borsada yatırımcı sayısı 8 milyona sınırına dayandı

Kaynak: Haber Merkezi
Borsada yatırımcı sayısı 8 milyona sınırına dayandı
Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı şubat ayında 8 milyona yükselirken, portföy toplamı da yükseldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan yatırımcı sayısı açıklaması... 23 Şubat itibariyle hisse senedi piyasasındaki yatırımcı sayısını açıklandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 7 milyon 974 bin 209'a ulaşarak tarihin en yüksek seviyelerine bir kez daha yaklaştı. Yatırımcı sayısı 31 Ekim 2023 haftasında 8,6'ya ulaşarak rekor kırmıştı.

Borsa İstanbul'un yayınladığı grafikte mevduat faizlerinin yükseltilip borsanın yatay setrettiği dönemde yatırımcı sayısının düştüğü görülüyor.

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Yatırımcı sayısının yeniden 8 milyona dayanmasında endeksteki yukarı yönlü hareket ve halka arzlar etkili oldu.

Pay senedi piyasa değeri ise 12,5 trilyon liraya ulaştı.

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