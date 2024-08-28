Japonya’nın Kagoshima bölgesinde ‘Şanşan Tayfunu’ alarmı

Kaynak: AA
Japonya’nın Kagoshima bölgesinde ‘Şanşan Tayfunu’ alarmı

Japonya’nın Kagoshima bölgesinde yaklaşan Şanşan Tayfunu nedeniyle acil durum alarmı verildi.

Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Şanşan Tayfunu’nun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. JMA, Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayımlayarak, bölge sakinlerini şiddetli rüzgarlara ve yüksek dalgalara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Tayfunun, konutları yıkabilecek kadar güçlü rüzgarlara neden olabileceği belirtildi.

Kyodo ajansının haberine göre, yaklaşan tayfun nedeniyle Toyota Motor şirketi, ülke genelindeki fabrikalarında faaliyetlerine ara verme kararı aldı ve bazı tren seferleri iptal edildi.

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