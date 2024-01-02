Japonya’yı vuran 7,6’lık depremde can kaybı 24’e yükseldi

Kaynak: İHA
Japonya’yı vuran 7,6’lık depremde can kaybı 24’e yükseldi
Japonya’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 24’e yükseldi. En az 76 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen ve kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmasına sebep olan 7,6 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, Ishikawa’nın yanı sıra Niigata, Fukui, Toyama ve Gifu eyaletlerinde etkili olan depremde yaşamını yitirenlerin sayısı en az 4’e yükseldi. Ishikawa eyaletinde 33, Toyama eyaletinde 18, Niigata eyaletinde 18, Fukui eyaletinde 6 ve Gifu eyaletinde 1 olmak üzere henüz 76 kişinin yaralandığı öğrenilirken, depremin sebep olduğu tsunami dalgalarının boyunun 1 metre 20 santimetreye yükseldiği açıklandı. Hükümetin afet bölgesine gerekli tüm yardımları yapacağını duyuran Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) ihtiyaç olan bölgelere desteğe gönderileceğini söyledi.

JAPONYA’DA DEPREM

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yerel saatle 16.10’da merkezi Ishikawa eyaleti olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremle birlikte kısa süreli panik yaşandı. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlandı. Ulaşım hatlarında da aksamalar meydana geldi.

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