JASAT dedektiflerinden Viking operasyonu

Denizli'de yaşanan olayda, tarlasında çalışan yaşlı bir çiftçiye yaklaşan dolandırıcılar, define aradıkları yalanıyla güvenini kazandıktan sonra çiftçinin yanında buldukları eski bir küpü kırarak içinden çıkan sahte heykelleri çiftçiye emanet ettiler.

Daha sonra bu heykellerin milyon dolarlık tarihi eserler olduğunu iddia ederek çiftçiden para talep ettiler. Çiftçi, şüphelilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 10 bin euroyu dolandırıcılara verdi.

Ancak çiftçi durumdan şüphelenerek Denizli İl Jandarma Komutanlığına başvurdu. Jandarma, yapılan detaylı çalışmalar sonucunda heykellerin sahte olduğunu tespit etti ve şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerden birinin 72 yaşında olduğu ve 11 suç kaydı bulunduğu, diğerinin 39 yaşında olduğu ve 35 suç kaydı bulunduğu, üçüncü şüphelinin ise 70 yaşında olduğu ve 1 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer ikisi nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.