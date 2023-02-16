Hazır olarak satın alınan birçok saç kremi, saçı kaplayarak pürüzsüz ve parlak hale getiren silikon içerir. Bu sadece saçı bir süreliğine sağlıklı gösterir ama aslında sağlıklı kılmaz. Silikon, nemin saç gövdesine ulaşmasını engeller, bu da saç tellerinin zamanla kuru ve kırılgan hale gelmesine neden olabiliyor.

İyi bir seçenek, saçı güçlendirmek için gerçekten bağlanan keratin proteinleri içeren jelatin. Saçla bağlanması zor olan yumurta sarısı gibi bütün proteinlerin aksine, jelatinde bulunan kısmen pişmiş proteinler saça kolayca bağlanır. Özellikle hasarlı bölgelere iyi yapışır ama aynı zamanda tüm saç tellerini de besler.

Peki, Jelatin Saç Maskesi Nasıl Yapılır? İşte ayrıntılar:

İŞTE JELATİN İLE SAÇ MASKESİ KÜRÜ

Malzemeler

1 yemek kaşığı toz jelatin

1/3 su bardağı su (ya da 1 çorba kaşığı zeytin yağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağı, badem yağı ya da argan yağı)

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı bal

Hindistan cevizi sütü

Bitki çayları

Uçucu yağlar (Biberiye parlaklık verir, papatya kuru saçlar için, çay ağacı ise yağlı saçlar için uygun olacaktır. 10-12 damla yeterlidir.)

NASIL HAZIRLANIR?

Küçük bir kaba yağı ya da suyu alın. Topaklanmayı önlemek için sıvının üzerine jelatini yavaşça çırparak ilave edin.

Tavayı ocağa yerleştirin ve jelatinin tavanın dibine yapışmasını önlemek için sık sık bir karıştırarak buharlaşma ısısına gelene değin izin verin. Ocaktan alın

NASIL UYGULANIR?



Karışım ılık ama dokunmaktan rahatsız olmayacak kadar sıcak olduğunda, temiz ve ıslak saça uygulayın. Maskeyi 20 dakika kadar bekletin. Bu sırada saçınızı bir duş bonesi ile örtün. Süre dolduğunda saçı iyice durulayın. Saç kremi uygulayabilirsiniz.