16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Jelatin saç maskesi nasıl yapılır?

Saç maskeleri özellikle kadınların sıklıkla kullandığı ürünlerden. Son zamanlarda artan fiyatlar nedeniyle ise kullanımı güçlükle sağlanıyor. Peki, jelatinden saç maskesi yapmak nasıl bir fikir? İşte malzemeleri ve hazırlanışı…

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:22
Takip Et

Jelatin saç maskesi nasıl yapılır?

Jelatin saç maskesi nasıl yapılır?
+
Aa
-

Hazır olarak satın alınan birçok saç kremi, saçı kaplayarak pürüzsüz ve parlak hale getiren silikon içerir. Bu sadece saçı bir süreliğine sağlıklı gösterir ama aslında sağlıklı kılmaz. Silikon, nemin saç gövdesine ulaşmasını engeller, bu da saç tellerinin zamanla kuru ve kırılgan hale gelmesine neden olabiliyor.

İyi bir seçenek, saçı güçlendirmek için gerçekten bağlanan keratin proteinleri içeren jelatin. Saçla bağlanması zor olan yumurta sarısı gibi bütün proteinlerin aksine, jelatinde bulunan kısmen pişmiş proteinler saça kolayca bağlanır. Özellikle hasarlı bölgelere iyi yapışır ama aynı zamanda tüm saç tellerini de besler.

Peki, Jelatin Saç Maskesi Nasıl Yapılır? İşte ayrıntılar:

İŞTE JELATİN İLE SAÇ MASKESİ KÜRÜ

Malzemeler

1 yemek kaşığı toz jelatin

1/3 su bardağı su (ya da 1 çorba kaşığı zeytin yağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağı, badem yağı ya da argan yağı)

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı bal

Hindistan cevizi sütü

Bitki çayları

Uçucu yağlar (Biberiye parlaklık verir, papatya kuru saçlar için, çay ağacı ise yağlı saçlar için uygun olacaktır. 10-12 damla yeterlidir.)

NASIL HAZIRLANIR?

Küçük bir kaba yağı ya da suyu alın. Topaklanmayı önlemek için sıvının üzerine jelatini yavaşça çırparak ilave edin.

Tavayı ocağa yerleştirin ve jelatinin tavanın dibine yapışmasını önlemek için sık sık bir karıştırarak buharlaşma ısısına gelene değin izin verin. Ocaktan alın

NASIL UYGULANIR?

Karışım ılık ama dokunmaktan rahatsız olmayacak kadar sıcak olduğunda, temiz ve ıslak saça uygulayın. Maskeyi 20 dakika kadar bekletin. Bu sırada saçınızı bir duş bonesi ile örtün. Süre dolduğunda saçı iyice durulayın. Saç kremi uygulayabilirsiniz.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
3
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
6
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.