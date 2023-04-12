Jesus'un Fenerbahçe'den yılda 7 milyon Euro aldığı ortaya çıktı

Portekiz'den Record, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den 7 milyon Euro kazandığı ve Flamengo'dan da aynı ücreti talep ettiğini yazdı.

Fenerbahçe yönetimi KAP'a resmi olarak Jorge Jesus'un 3 milyon Euro kazandığını açıkladı.

Ancak Record gazetesi Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'den 7 milyon Euro kazandığını yazdı.

Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından Flamengo yeni bir teknik direktör arıyor. Portekiz'in Record gazetesine göre Jorge Jesus'un dönüşü uzak.

Gazeteye göre, Fenerbahçe'nin Türkiye'den şu anki teknik direktörü, 2023'te Brezilya futboluna nihai dönüş için maaş konusunda Rio de Janeiro ekibiyle fikir birliğine varmadı.

Flamengo, Jorge Jesus'un isteğinin çok altında bir miktar olan 4,5 milyon Euro'luk bir karşı teklifte bulundu. Portekizli teknik adam, Flamengo'dan Fenerbahçe'den sezon başına kazandığı yaklaşık 7 milyon Euro'yu istedi.

68 yaşındaki teknik adam, Flamengo'nun sunduğu teklifle aylık 2 milyon realin biraz üzerinde gelir elde edecekti. Jorge Jesus ise ayda 3,1 milyon real istedi.

Kaynak: Fotospor