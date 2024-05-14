Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

Şüphelilerin banka hesaplarında 554 milyon lira tutarında yasa dışı bahis geliri bulunduğu belirlendi.

Balıkesir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suç gelirini aklamak suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin banka hesaplarında yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği düşünülen 554 milyon lira tutarında para transferi tespit edildi.

Mersin ve Erdek ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ö.F.A., C.A., F.T., B.T., İ.K.K., H.G., N.G., A.S., F.S., R.K. ve Y.Z. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.