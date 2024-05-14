200 milyon Euro maaş alan Ronaldo hakkında flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
200 milyon Euro maaş alan Ronaldo hakkında flaş karar
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, 2025 yılında sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini uzatma niyetinde.

Al Nassr, yıllık 200 milyon euro maaşla anlaştığı Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir planlama yapıyor.

talkSport'un haberine göre; Al Nassr, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile 2025'te bitmesi beklenen mevcut kontratını bir yıl daha uzatmayı düşünüyor.

Ronaldo'nun Tercihi

Ayrıca, Portekizli ünlü futbolcunun da Al Nassr ile devam etme konusunda olumlu düşündüğü belirtiliyor.

Uzun Vadeli Planlar

Al Nassr yönetimi, 39 yaşındaki yıldız oyuncuyu daha uzun bir süre Suudi Arabistan'da tutmayı amaçlıyor.

Al Nassr formasıyla 60 maça çıkan Ronaldo, 56 gol ve 14 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.

İlgili Haberler
Hatayspor için kritik 90 dakika
Hatayspor için kritik 90 dakika
Fenerbahçeliler bile ünlü astrologun tahminine şaşırdı
Polonya Antalya'yı salladı
Polonya Antalya'yı salladı
Denizlispor'un yeni başkanı belli oldu
Denizlispor'un yeni başkanı belli oldu
Son Haberler
Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı Yerel Haberler
Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
İlginç kaza: Kadın sürücü merdiveni rampa zannetti aracını merdivenlere sürdü! Video
İlginç kaza: Kadın sürücü merdiveni rampa zannetti aracını merdivenlere sürdü!
Cinayetten aranan şahıs Muş’ta yakalandı Yerel Haberler
Cinayetten aranan şahıs Muş’ta yakalandı
Londra'da araba kullanırken yaşadığı zorluklara isyan etti: "Bütün şehir minik arabalara göre düzenlenmiş" Video
Londra'da araba kullanırken yaşadığı zorluklara isyan etti: "Bütün şehir minik arabalara göre düzenlenmiş"
Düğün salonunun yanında çalışan inşaat işçileri kendilerini müziğin ritmine bıraktı Video
Düğün salonunun yanında çalışan inşaat işçileri kendilerini müziğin ritmine bıraktı
Yolu meşalelerle kapatıp asker eğlencesi yapmak pahalıya patladı Video
Yolu meşalelerle kapatıp asker eğlencesi yapmak pahalıya patladı
2 milyar dolar değerindeki 26 ton altını kaçırırken yakalandılar Dünya
2 milyar dolar değerindeki 26 ton altını kaçırırken yakalandılar