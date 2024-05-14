200 milyon Euro maaş alan Ronaldo hakkında flaş karar

Al Nassr, yıllık 200 milyon euro maaşla anlaştığı Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir planlama yapıyor.

talkSport'un haberine göre; Al Nassr, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile 2025'te bitmesi beklenen mevcut kontratını bir yıl daha uzatmayı düşünüyor.

Ronaldo'nun Tercihi

Ayrıca, Portekizli ünlü futbolcunun da Al Nassr ile devam etme konusunda olumlu düşündüğü belirtiliyor.

Uzun Vadeli Planlar

Al Nassr yönetimi, 39 yaşındaki yıldız oyuncuyu daha uzun bir süre Suudi Arabistan'da tutmayı amaçlıyor.

Al Nassr formasıyla 60 maça çıkan Ronaldo, 56 gol ve 14 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.