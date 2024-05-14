Üniversiteli motokuryenin bıçakla öldürüldüğü anın görüntüsü orta çıktı

Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta 11 Mayıs'ta bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman’ın, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. adlı şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.

Bir anda E.Ö., Akman'a bıçakla saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraldı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği tespit eidldi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın naaşı, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna nakledildi.

6 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ

Yaşanan bıçaklı saldırı sonrası çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği belirlenen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen babası O.Ö., ekiplerce gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, babası ise serbest bırakıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının Akman’a saldırdığı ve Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonrası motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.