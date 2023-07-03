Jesus Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti. O ismi transfer listesine aldı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'e giden Jorge Jesus, transfer listesine tanıdık bir ismi yazdı. Fenerbahçe'ye aldıramadığı Zaniolo'yu Jesus, yeni takımında görmek istiyor.

Jesus Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti. O ismi transfer listesine aldı

Editör: Ufuk Cingöz

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yıldızlarına herkes gözünü dikmiş durumda. Bunlardan biri de Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus. Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'in başına geçen Portekizli hoca, transfer listesine tanıdık bir isim yazdı.

JESUS'UN GÖZÜ ZANİOLO'DA
Fotospor'un haberine göre; Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye aldıramadığı Nicolo Zaniolo'yu yeni takımı Al-Hilal'e istedi. Portekizli teknik adam sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olan İtalyan yıldızı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı öğrenildi. Al-Hilal yöneticileri Zaniolo'nun menajeri ile bir görüşme yapacak. Juventus ve Milan dahil İtalya ve Avrupa'nın pek çok takımından teklif alan İtalyan yıldızı, Suudi Arabistan'a davet edecek.

FİKRİ DEĞİŞEBİLİR
Sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu için Zaniolo'nun menajerinin Al-Hilal ile görüşme yapmak için Galatasaray'dan izin almasına gerek yok. Suudi ekibinin yapacağı teklife göre Zaniolo'nun fikrinin değişebileceği iddia ediliyor. Önceliği Serie A'ya dönmek olsa da Zaniolo önüne yılda 20-25 milyon euro'luk bir teklif gelirse fikir değiştirebilir.

Geçen sezonun devre arasında takıma katılan Zaniolo, 11 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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