Jesus'un neden hala görevde kaldığını Ümit Karan açıkladı

Galatasaray efsanelerinden olan milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, Fenerbahçe'de gönderileceği iddia edilen tecrübeli hoca Jorge Jesus'un oyun sistemi hakkında Türkiye Gazetesi'ne konuştu.

"EL ÜSTÜNDE"

Jorge Jesus'un sezon başından beri el üstünde tutulduğunu ifade eden Ümit Karan, Portekizli hocayı çok başarılı bulmadığını ifade ederek, "Türk hoca olsaydı çoktan gönderilmişti. Özellikle derbilerde 3'lü sistem deniyor, kaybetmeyi seviyor demek ki. Hem derbilerde risk almaya gerek yok, kazanıp taraftarı mutlu etmek gerek. Türkiye'de 3'lü sistem üzerinde durmaya gerek yok. Artık şunun bilinmesi lazım; Türkiye'deki takımlar 3'lü sistemi oynayamıyor. Her seferinde denemenin bir anlamı yok." açıklamasında bulundu.

"HEDEF YENİ SEZON"

5 Şubat tarihinde Kastamonuspor ile yollarını ayıran teknik direktör Ümit Karan, gelen hocalık tekliflerini sezon başında değerlendirmeye alacağını belirtti.