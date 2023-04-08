8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus'un neden hala görevde kaldığını Ümit Karan açıkladı

Jesus'un neden hala görevde kaldığını Ümit Karan açıkladı

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi sonrasında eleştirin odağında yer alan Jorge Jesus için Ümit Karan'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 13:29
Takip Et

Jesus Türk olsa kovulmuştu

Jesus'un neden hala görevde kaldığını Ümit Karan açıkladı
+
Aa
-

Galatasaray efsanelerinden olan milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, Fenerbahçe'de gönderileceği iddia edilen tecrübeli hoca Jorge Jesus'un oyun sistemi hakkında Türkiye Gazetesi'ne konuştu.
"EL ÜSTÜNDE"
Jorge Jesus'un sezon başından beri el üstünde tutulduğunu ifade eden Ümit Karan, Portekizli hocayı çok başarılı bulmadığını ifade ederek, "Türk hoca olsaydı çoktan gönderilmişti. Özellikle derbilerde 3'lü sistem deniyor, kaybetmeyi seviyor demek ki. Hem derbilerde risk almaya gerek yok, kazanıp taraftarı mutlu etmek gerek. Türkiye'de 3'lü sistem üzerinde durmaya gerek yok. Artık şunun bilinmesi lazım; Türkiye'deki takımlar 3'lü sistemi oynayamıyor. Her seferinde denemenin bir anlamı yok." açıklamasında bulundu.

"HEDEF YENİ SEZON"
5 Şubat tarihinde Kastamonuspor ile yollarını ayıran teknik direktör Ümit Karan, gelen hocalık tekliflerini sezon başında değerlendirmeye alacağını belirtti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
4
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
6
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Deprem bölgesinde Suriyelilere özel ihale
7
﻿Deprem bölgesinde Suriyelilere özel ihale
﻿Deprem bölgesinde Suriyelilere özel ihale
﻿Parkinson’a iyi gelen bitkiler
﻿Parkinson’a iyi gelen bitkiler
﻿Parkinson’a iyi gelen bitkiler
﻿100 milyon yavru balık su kaynaklarına bırakılacak
﻿100 milyon yavru balık su kaynaklarına bırakılacak
﻿100 milyon yavru balık su kaynaklarına bırakılacak
﻿Oğlunun ölüm haberini aldı aynı gün öldü 
﻿Oğlunun ölüm haberini aldı aynı gün öldü 
﻿Oğlunun ölüm haberini aldı aynı gün öldü 
﻿MSB duyurdu: Sınırda 2 FETÖ üyesi yakalandı
﻿MSB duyurdu: Sınırda 2 FETÖ üyesi yakalandı
﻿MSB duyurdu: Sınırda 2 FETÖ üyesi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.