Jesus'tan 3 futbolcuya flaş uyarı. Sakın ha bunu yapmayın

Editör: Fatma Demirkaya
Fenerbahçe, yarın oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jorge Jesus'tan 3 futbolcuya uyarı geldi.
Jesus, sarı kart ceza sınırında bulunan futbolculardan Emre Mor. Willian Arao ve Enner Valencia ile görüştü. Bu oyuncular sarı kart görmeleri durumunda gelecek haftaki Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecekler.
Portekizli hoca, bu futbolculardan dikkatli olmalarını isterken, hakem kararlarına kesinlikle itiraz etmemelerini bildirdi.
Fenerbahçe'de ayrıca dört futbolcu İstanbulspor maçında oynamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.