Ünlü teknik adamın geçmişindeki sırrı açıkladı: Jesus'un adını neden Jorge koydular? Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un babası çiftçiydi.

O yüzden ismininin başına Latince çiftçi anlamına gelen Georgios(Jorge) koydular.

Portekizli, baba mesleğini sahada sürdürüyor adeta.

Ekiyor, biçiyor, üretiyor.

Kimden, hangi bölgeden nasıl verim alacağını çok iyi biliyor.

Baksanıza yaptıklarına.

Geleli daha 5 ay oldu, adam Kadıköy'de yıllardır özlenen o mutlu hikayeyi yazmaya başladı.

Türkiye'de 3 puan farkla lider.

Avrupa'da gruptan lider çıktı.

Üstelik rekorları parçalaya parçalaya.

Zico'nun 9 maç olan Avrupa'daki yenilgisizlik rekorunu 10 maça çıkardı.

Fenerbahçe sezona Avrupa kulüpler sıralamasında 14.500 puanla 107'nci sıradan başlamıştı. Jesus'la 28.000 puana çıktı ve 60'ncı sıraya yerleşti.

İnanılmaz bir başarı.

17 yaşındaki turfanda Arda'yı ilk onbirde oyuna sürüyor, o Arda milyonlarca euroluk Dinamo Kiev karşısında, üstelik deplasmanda bir gol, bir asistle maça imzasını atıyor.

Her babayiğit bir Avrupa maçında bu riski alamaz.

Ama Jesus alıyor.

Hem futbolcusunu kazanıyor, hem takımını kazandırıyor.

Son haftalarda hatalı goller yiyen ve taraftarın tepkisini çeken kaleci Altay'a ısrarla forma veriyor, onu da kazanıyor.

Çiftçilik emek ister, ter dökmek ister.

Jesus, ileri yaşına rağmen 90 dakika boyunca kenarda futbolcular kadar ter döküyor.

Maçın ilk dakikasından, son saniyesine kadar yerinde durmuyor, heyecandan hoplayıp, zıplıyor.

Onu gören futbolcunun sahada oyuna kayıtsız kalması mümkün mü?

Kayıtsız kalan fırçayı yiyor.

Emre Mor'un yediği gibi.

Jesus'un kenardaki enerjisinin sahaya nasıl yansıdığının örneğini dün gece de gördük.

Fenerbahçeli futbolcular Dinamo Kiev'in sert futboluna, sık faullerine fizik güçleri ve enerjileriyle karşı koydular.

Dimdik ayakta kaldılar ve o süper fizik güçleriyle rakibi ezdiler.

Usta bir çiftçi sebzelerdeki eksikleri bulup, düzeltip, daha iyi bir ürün almaya çalışır.

Jesus'un yaptığı da bu.

Çiftçiler bu dönem ekim işiyle uğraşır.

Ürün hasat zamanı ortaya çıkar.

Jesus'un ürünü sezon sonu ortaya çıkacak.

Ama bugünden belli ki, ürün taze, lezzetli ve çok kaliteli olacak.

Hasadın bol olsun Fenerbahçe.