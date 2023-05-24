Jesus'un transfer listesi basına sızdı

Teknik direktör değişikliğine sıcak bakmayan sarı-lacivertli yönetim, kontratı sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme yenilemek istiyor.

Jorge Jesus, yönetim ile yaptığı görüşmede sezon sonunu işaret etti. Kesin kararını vermeyen deneyimli hoca, buna rağmen Başkan Ali Koç'un istediği raporu hazırlayıp yönetime iletti. Bu raporda takımının ihtiyacı olan mevkilerle ilgili bir detaylar yer aldı.

Portekizli teknik adam hangi mevkilere takviye yapılması gerektiğini yazdı.

Sözleşme uzatması beklenen Portekizli çalıştırıcı, başkan Ali Koç'un istediği transfer raporunu yönetime verdi.

İŞTE O RAPOR:

Kaleci: Altay ve İrfan Can iyi ama çok kaliteli bir kaleci daha.

Sol bek: Alioski gidecek. Oosterwolde ile rekabete girecek potansiyelde sol bek.

Stoper: Samet, Szalai ve Luan rotasyonu için üst düzey bir stoper.

Kanat: İçeri katedecek, şutu olan, adam eksiltebilen bir kanat oyuncusu.

Orta saha: Topu ön tarafa taşıyacak, driplingi olan orta saha.

Forvet: Kendini ispatlamış bir golcü.