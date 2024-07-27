Jetler peş peşe havalandı Karadeniz'de gergin anlar

Kaynak: AA
Jetler peş peşe havalandı Karadeniz'de gergin anlar

Karadeniz semalarında gergin dakikalar. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de İngiliz askeri uçaklarının sınıra yaklaşması üzerine Su-27 savaş uçağı kaldırdıklarını ve sınır ihlaline izin vermediklerini açıkladı.

Karadeniz'de gerginlik

Karadeniz üzerinde gergin anlar...Rus ve İngiliz savaş uçaklarının karşı karşıya geldiği ileri sürüldü. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Karadeniz üzerindeki Rus hava sahası kontrol sistemlerinin Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bazı hava hedeflerini tespit ettiği belirtildi.

JET KALDIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Su-27 tipi savaş uçağı kaldırılarak, önleme yapması için bölgeye yollandığını belirtildi. Açıklamada Rus savaş uçağının mürettabatı, "hava hedeflerinin İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait olduklarını tespit etti" ifadesi kullanıldı. Uçakların birinin RC-135 stratejik keşif uçağı olduğu diğer ikisinin ise Typhoon savaş uçağı olduğu açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında Su-27'nin Rusya Hava Sahası sınırına yaklaştığı sırada İngiliz uçanlarının geri döndüğü, Rus savaş uçağının de güvenli bir şekilde üsse döndüğü belirtildi.

Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmediği vurgulanan açıklamada, "Rus savaş uçağı, tarafsız sular üzerinde ihlal yapmadan, yabancı uçaklara tehlikeli bir şekilde yaklaşmadan, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam ve uygun olarak uçuşunu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama Gündem
Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama
Yusufeli Barajı’ndan serbest bırakılan su görenlerin nefesini kesti Video
Yusufeli Barajı’ndan serbest bırakılan su görenlerin nefesini kesti
Devrilen vinç can aldı Gündem
Devrilen vinç can aldı
Yakına düşen füzeye tepki vermediler gündem oldular Video
Yakına düşen füzeye tepki vermediler gündem oldular
P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik Video
P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik
Kiracılara ve ev arayanlara bir darbe daha. Büyük zam yolda Ekonomi
Kiracılara ve ev arayanlara bir darbe daha. Büyük zam yolda
Şevval Paris'te tarih yazdı Spor
Şevval Paris'te tarih yazdı