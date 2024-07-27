Jetler peş peşe havalandı Karadeniz'de gergin anlar

Karadeniz'de gerginlik

Karadeniz üzerinde gergin anlar...Rus ve İngiliz savaş uçaklarının karşı karşıya geldiği ileri sürüldü. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Karadeniz üzerindeki Rus hava sahası kontrol sistemlerinin Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bazı hava hedeflerini tespit ettiği belirtildi.

JET KALDIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Su-27 tipi savaş uçağı kaldırılarak, önleme yapması için bölgeye yollandığını belirtildi. Açıklamada Rus savaş uçağının mürettabatı, "hava hedeflerinin İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait olduklarını tespit etti" ifadesi kullanıldı. Uçakların birinin RC-135 stratejik keşif uçağı olduğu diğer ikisinin ise Typhoon savaş uçağı olduğu açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında Su-27'nin Rusya Hava Sahası sınırına yaklaştığı sırada İngiliz uçanlarının geri döndüğü, Rus savaş uçağının de güvenli bir şekilde üsse döndüğü belirtildi.

Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmediği vurgulanan açıklamada, "Rus savaş uçağı, tarafsız sular üzerinde ihlal yapmadan, yabancı uçaklara tehlikeli bir şekilde yaklaşmadan, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam ve uygun olarak uçuşunu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.