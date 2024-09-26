Jetlid şirketlerin satış sorununu bağımsız satışçılarla çözüyor

Ticaret dünyası, yeni platformlarla birlikte vites yükseltiyor. Son olarak sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkatleri üzerine çeken yerli teknoloji girişimi Jetlid, bir ilke imza atarak sabit giderlere katlanmadan bir gün içinde ülke çapında satış ağı kurmak isteyen şirketlerle ek gelir elde etmek isteyen tüm kişileri bir araya getiriyor.

Jetlid Yönetim Kurulu Başkanı Koray Akhan, “Satıcı ve müşteriyi buluşturan geleneksel anlayışın ötesinde şirketler ile satışa aracılık edecek ortakları buluşturan bir çözüm ortaya koyduk. Platformumuz, şirketlerle satışa aracılık edecek bağımsız ortakları bir araya getirerek ticaretin daha esnek ve erişilebilir olmasını sağlıyor. Böylece şirketler, operasyonel zorluklarla uğraşmadan geniş bir satış ağına ulaşabiliyor. Jetlid, bu yenilikçi modeliyle hem şirketler hem de yeni gelir arayışında olanlar için ideal bir çözüm sunuyor” dedi.

“Satışlar sadece birkaç adımda tamamlanabiliyor”

Platformun işleyişine dair detayları aktaran Jetlid Yönetim Kurulu Başkanı Koray Akhan, “Tedarikçiler ürün listelerini, satış vaatlerini ve satışlar için ödenecek komisyon bilgilerini sisteme yüklüyor. Ardından satış ortakları da sistemdeki ürün ve hizmetleri inceleyerek satışına aracılık etmek istedikleri ürün ve hizmetleri belirliyor. Satış ortakları kendi kaynaklarıyla buldukları potansiyel alıcıların bilgilerini sisteme giriyor ve tedarikçiler Jetlid üzerinden iletilen potansiyel alıcılarla temasa geçip satış sürecini tamamlıyor. Tamamlanan her satış için tedarikçiler Jetlid’e komisyon ödüyor. Komisyon geliri de Jetlid ve satış ortağı arasında paylaşılıyor” şeklinde konuştu.

“Serbest çalışanlar, öğrenciler ve emekliler de bu sistemle ek gelir elde edebilecek”

Jetlid, özellikle ek gelir arayanlar için cazip fırsatlar sunuyor. Emekliler, öğrenciler, serbest zamanlı çalışanlar ve hatta tam zamanlı iş sahipleri, bu platformda satış yaparak kazanç elde edebiliyor. Jetlid’in kolay kullanımı sayesinde, satış ortakları platformdaki ürün ve hizmetleri çevrelerine tanıtıp gerçekleşen satışlar üzerinden komisyon alabiliyor. Üstelik kullanıcılar, mobil uygulama ve web sitesi aracılığıyla işlerini istedikleri yerden kolayca yönetebiliyor. Böylece, kendi işlerinin patronu olarak esnek ve özgür çalışma imkanı buluyor.

“Yeni genel müdürümüzle sektörde ivme kazanacağız”

Jetlid Yönetim Kurulu Başkanı Koray Akhan, "İş dünyasında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Emre Günerman'ı Jetlid’in yeni genel müdürü olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisinin geniş deneyimi ve stratejik vizyonu, platformumuzun büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda bize önemli bir ivme kazandıracak. Emre Bey’in liderliğinde, Jetlid’in ekosistemindeki tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmayı ve hızlı bir büyüme sürecine girmeyi planlıyoruz" dedi.

“5 yılda 20 bin satış ortağına ulaşacağız”

Yeni nesil iş ve satış platformu Jetlid’e genel müdür olarak atanan iş liderlerinden Emre Günerman ise şirketin hedeflerine dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Platformumuzun bilinirliğini artırarak 2025’de iş dünyasının yuvası haline getirmek istiyoruz. Bu yenilikçi iş modeli ve etkili yönetim stratejileriyle hem girişimciler hem de şirketler için öncelikli bir platform olacağımıza inanıyoruz. 5 yıl içinde bini aşkın tedarikçi ve 20 binin üzerinde aktif satış ortağına ulaşmayı hedefliyoruz. Azim ve kararlılığımız ile bu hedefe ulaşacağımızdan şüphemiz yok.”

“Yakın gelecekte eğitim ve gelişim imkanlarını da genişleteceğiz”

Jetlid Genel Müdürü Emre Günerman, “Eğitim portalımız Jetlid Info, satış ortaklarının kendilerini sürekli geliştirebilecekleri ve üyemiz oldukları sürece ücretsiz olarak yararlanabilecekleri bir bilgi platformu. Yeni satış stratejileri, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme videoları, pazar trendleri konularında güncel bilgileri üyelerimiz buradan takip ederek sürekli olarak kendilerini güncelleyebiliyor. Yakın gelecekte eğitim ve gelişim imkanlarını da genişleteceğiz” diyerek 20 yılı aşkın süredir yöneticilik unvanını üstlendiği kariyer geçmişine dair de bilgiler paylaştı.

Buna göre Emre Günerman, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde lisans ve ABD'de The Wharton School'dan MBA (Master of Business Administration) dereceleri aldı. Kariyerine Procter & Gamble Türkiye'de başlayan Günerman; Tenneco, Turkcell, Borusan Telekom ve Avea gibi şirketlerde strateji, pazarlama ve iş geliştirme konularında önemli sorumluluklar üstlendi. Ardından finans sektörüne geçerek AvivaSA ve Ödeal’da üst düzey yöneticilik yapmasıyla birlikte kariyer yolculuğuna Jetlid ile devam etme kararı aldı.