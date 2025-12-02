Trendyol Süper Lig'de 2025 yılının son derbisi olan Fenerbahçe-Galatasaray, maçında kural hatası yapıldığı yönünde sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu değişikliği için 4 kez oyunu durdurdu.

GALATASARAY'IN 4 KEZ OYUNU DURDURMASI KURAL HATASI İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Trendyol Süper Lig'de takımlar maçta 5 oyuncu değişikliği yapabilirken, oyunu maksimum 3 kez durdurabilir. Dün akşam oynanan derbide ise Galatasaray, oyunu 4 kez durdurdu.

Cimbom'da ilk olarak İlkay Gündoğan oyundan alınmış ve yerine Arda Ünyay dahil olmuştu. Daha sonra ise Victor Osimhen-Mauro Icardi, Kazımcan Karataş-Yunus Akgün ve Lucas Torreira-Berkan Kutlu, değişiklikleri gerçekleştirilmişti.

Bu değişiklikler 77, 89, 90+4 ve 90+7. dakikalarda yapılmış ve oyun 4 kez durulmuştu. Bu gelişmenin ardından, maçta kural hatası yapıldığı gündeme geldi.

Ancak, Kazımcan Karataş'ın değişikliği kafa yaralanması sebebiyle olunca takımlar oyunu 4 kez durdurma ve 6 oyuncu değiştirme hakkına sahip oldu.