Trendyol Süper Lig'de 2025 yılının son derbisi olan Fenerbahçe-Galatasaray, maçında kural hatası yapıldığı yönünde sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu değişikliği için 4 kez oyunu durdurdu.

GALATASARAY'IN 4 KEZ OYUNU DURDURMASI KURAL HATASI İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Trendyol Süper Lig'de takımlar maçta 5 oyuncu değişikliği yapabilirken, oyunu maksimum 3 kez durdurabilir. Dün akşam oynanan derbide ise Galatasaray, oyunu 4 kez durdurdu.

Cimbom'da ilk olarak İlkay Gündoğan oyundan alınmış ve yerine Arda Ünyay dahil olmuştu. Daha sonra ise Victor Osimhen-Mauro Icardi, Kazımcan Karataş-Yunus Akgün ve Lucas Torreira-Berkan Kutlu, değişiklikleri gerçekleştirilmişti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu!Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu!Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kural hatası var mı? O detay ortaya çıktı - Resim : 2

Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi! 'Futbolun adaleti yok'Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi! 'Futbolun adaleti yok'Spor

Bu değişiklikler 77, 89, 90+4 ve 90+7. dakikalarda yapılmış ve oyun 4 kez durulmuştu. Bu gelişmenin ardından, maçta kural hatası yapıldığı gündeme geldi.

Ancak, Kazımcan Karataş'ın değişikliği kafa yaralanması sebebiyle olunca takımlar oyunu 4 kez durdurma ve 6 oyuncu değiştirme hakkına sahip oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Resmi hesaptan paylaşıldıFenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Resmi hesaptan paylaşıldıSpor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Resmi hesaptan paylaşıldıFenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Resmi hesaptan paylaşıldıSpor
Ümit Özat'tan Kerem Aktürkoğlu'na çok sert sözler! 'Buraya mukavele yapmaya gelmişsin'Ümit Özat'tan Kerem Aktürkoğlu'na çok sert sözler! 'Buraya mukavele yapmaya gelmişsin'Spor
Nihat Kahveci Domenico Tedesco ve Youssef En-Nesyri için açtı ağzını yumdu gözünü!Nihat Kahveci Domenico Tedesco ve Youssef En-Nesyri için açtı ağzını yumdu gözünü!Spor