UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferençvaroş ile 1-1 berabere kaldı. İlk 8 için büyük avantaj kaybeden sarı-lacivertli temsilcimizde Jhon Duran, rakibine kafa atmış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Bu konuyla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de yanıt buldu.

Jhon Duran'ın rakibine kafa atma sebebi ortaya çıktı! - Resim : 2

JHON DURAN AİLESİNE KÜFÜR EDİLDİĞİ İÇİN RAKİBİNE KAFA ATMIŞ

Saha içi kaynaklarının aktardığı bilgiye göre: Ferençvaroş'ta forma giyen Toon Raemaekers, Jhon Duran'ın ailesine küfür etti. Yıldız golcünün de bu gelişmenin ardından sinirlerine hakim olamadığı ve bu yüzden rakibine kafa attığı belirtildi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı 11 mücadelede 2'şer gol ve asist üretti.

