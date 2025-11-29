Bolivya Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Real Oruro–Blooming karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka 2-2 sona erdi. Blooming, toplam skorla yarı finale yükselirken, maçın bitiş düdüğünün ardından skandal olaylar yaşandı.

REAL ORURO-BLOOMING MAÇININ ARDINDAN KAVGA ÇIKTI

Mücadelenin bitmesinin ardından iki takım oyuncuları arasında tansiyon bir anda yükseldi ve büyük bir kavga çıktı. Teknik ekipler de kavgaya dahil olurken, tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu.

17 KIRMIZI KART

Hakemin maç sonundaki raporuna göre: 17 kişi kırmızı kart gördü. 17 kişi arasında 11 futbolcunun, 6 da teknik ekip üyesi olduğu belirtildi.

Bolivya Futbol Federasyonu'nun yaşanan olaylarla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı kaydedildi.

İşte yaşanan olaylardan görüntüler;