Jorge Jesus Brezilya iddialarına yanıt verdi

Ayrılıktan sonra ülkesi Portekiz'e dönen Jorge Jesus havalimanına iner inmez basın mensuplarına çarpıcı söylemlerde bulundu.

Jorge Jesus Brezilya iddialarına yanıt verdi

Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe’den ayrıldığını açıklayan ve Portekiz’e yolculuk eden, Jorge Jesus ülkesinde, Fenerbahçe dönemi ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adamın açıklamaları şöyle:


-Portekiz'de yeniden çalışma durumu şuan söz konusu değil. Türkiye'de çok güzel bir deneyim yaşadım. Harika bir ülkede harik bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Bu ay sonuna kadar neler olacağını göreceğiz. Ben de ne olacağını bilmiyorum. Portekiz'den üç kez ayrıldım, Suudi Arabistan'daydım, şampiyonluklar kazandım, Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım... Portekiz şu anda söz konusu değil. Hayalim, milli takımlarla bir Dünya Kupası'nda yer almaktı. Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne kadar tüm kulvarlarda yarıştım. Birkaç teklif aldım ama Brezilya'dan kimse ile görüşmedim.


-İstanbul'da farklı bir deneyim yaşadım. Lig 3 ayı bölümde oynandı. Deprem nedeniyle futbola ara verildi. Beni seven bir kulüpten ayrıldım. Bakalım bu ay sonuna kadar neler olacak. Fenerbahçe'de yoğun bir rekabetin içine girdim. Fenerbahçe çok sevecendi. Bana bir veda yemeği bile düzenlediler. Başkan 'geri geleceksin' bile dedi. Üç hafta içinde hayatıma karar vermek zorundayım. Brezilya'dan hiç kimse benimle konuşmadı, spekülasyon yapmayalım. Benimle hiç konuşmadılar.

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