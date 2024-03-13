Jorge Jesus'tan dünya rekoru: Al Hilal'den üst üste 28 galibiyet

Teknik direktörlüğünü geçtiğimiz sene Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus'un üstlendiği Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Al Ittihad’a konuk oldu.

Sahadan yine 2-0’lık skorla galip ayrılan Al Hilal, yarı finale yükselen taraf oldu.

Bu sonuçla, art arda tüm kulvarlardaki 28. galibiyetini alan Suudi ekibi, bu alandaki rekoru da egale etti.

Galler temsilcisi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste aldığı 27 galibiyetle bu rekorun sahibi konumundaydı.