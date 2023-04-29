Jorge Jesus'tan flaş derbi açıklaması

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde;

"Bugün en önemli şey galip gelmekti. Rakibimizin arkasından geliyoruz. Her maçı kazanmamız gerekiyor, bugün de 3-1 kazandık. 11'e 11 oynanırken üstün taraf bizdik. Yüzde 70 topa sahiptik. Kaleye 5 şutumuz vardı, rakibimizin bu sırada hiç şutu yoktu. Güçlü taraf bizdik."

"Bu şekilde 3 gol attık. Kontrataklardan 3 gol bulduk. 1 kişi eksik olunca ve devreye 3-0 önde girince, ikinci yarı çok baskılı oynamayabiliyorsunuz. Biz de bunu yaptık. Savunmamızın arkasındaki alanı daraltmak için geri çekildik. Bu da Sivasspor'un daha çok top tutmasına neden oldu ama çok pozisyonları yoktu. İrfan'ın 2-3 tane iyi kurtarışı vardı. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Takımım özgüvenli bir şekilde yoluna devam ediyor."

"7 ay sonra oynayan Luan Peres'i konuşmak istiyorum. Sanki 7 ay değil de 7 gündür oynamıyormuş gibiydi. İşte oyuncuların kalitesi bu tarz durumlarda ortaya çıkıyor. Bazı oyuncular için 7 ay uzak kalmak büyük bir problem olurken, bazı oyuncular için 7 gün gibi olabiliyor."

"Tüm takımı performansı sebebiyle tebrik ediyorum. Taraftarımız 1 kişi eksik olduktan sonra bizi çok iyi desteklediler, teşekkür ediyorum. Çarşamba buraya yine farklı bir turnuva için geleceğiz. Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak istiyoruz."

"Valencia'nın durumunu çok net bilmiyorum. Bildiğim şey şu ki hastaneye gitti, doktorumuzun dediğine göre iyi bir durumda."

"Bizim yapmamız gereken kendi işimize odaklanmak, bakmak. Rakiplerimizi düşünmemeliyiz. Bugün de bunu yaptık. Kendi maçımızı oynadık ve kazandık. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için tüm maçları kazanmalıyız. Derbide ne olacağına bakacağız. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin seviyesini kaldıracak kapasitede bir hakem yönetimi olur umarım. Benim için önemli olan konu bu."