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Mourinho geleceği hakkında konuştu

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 21:31
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Jose Mourinho'dan flaş açıklamalar

Mourinho geleceği hakkında konuştu
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Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho geleceği için açıklamalarda bulundu.

"GELECEĞİM HAKKINDA KONUŞMUYORUM"
İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Portekizli hoca, sözleşmesinin son yılında takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruya, "Arkadaşlarımla ve gazetecilerle geleceğim hakkında konuşmuyorum" cevabını verdi.

"BAZEN SÖZLEŞMELER EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİLDİR"
Mourinho, sözlerini, "CEO'muz Berardi birkaç ay önce kalacağımı söyledi ancak bu onun yorumu. Sözleşme açısından bir yılım daha kaldı, ancak bazen sözleşmeler en önemli şey değildir" diye tamamladı. Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ligde 28 maç sonunda topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor. Deneyimli teknik adam, İtalyan ekibi ile geçen yıl UEFA Konferans Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.

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