Jose Mourinho'dan İrfan Can ve Kostic sorusuna ilginç cevap!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.
İRFAN CAN VE KOSTIC SORUSUNA CEVAP: BAZEN SEÇİM YAPMAK DURUMUNDA KALIYORUZ
"Herkes Kostic'i sol bekte, İrfan Can'ı ilk 11'de bekliyordu. 11'i bugün nasıl hazırladı, neleri göz önünde bulundurdu?" sorusu üzerine kadro tercihleri hakkında konuşan Mourinho; "Kadro hazırlarken göz önünde bulundurduğum şey maçı kazanmak.
Medyanın nasıl olduğunu biliyorum. Bazen diğer oyuncuları unutuyorsunuz. Tadic'in ne yaptığını unutuyorsunuz. Bazen seçim yapmak durumunda kalıyoruz." dedi.
Fenerbahçe teknik direktörü açıklamasında; "Kadro yazarken maalesef 11 kişi yazabiliyoruz. Elimden gelse 16-17 kişi yazmak isterdim. Hepsi sahada olmayı hak ediyor. Milli takıma gitmeyen oyuncularla iyi iki hafta geçirdik." ifadelerini kullandı.