Beşiktaş'a kötü haberi Josef de Souza verdi: Elimizden geleni yaptık ama olmadı

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Josef de Souza yaptığı açıklamada Countinho'nun Beşiktaş'a gelmeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'a kötü haberi Josef de Souza verdi: Elimizden geleni yaptık ama olmadı

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş’ın eski oyuncusu Josef de Souza yakın arkadaşı Philippe Coutinho’nun siyah-beyazlılar hakkında verdiği kararı açıkladı.

COUTİNHO TÜRKİYE'YE GİTMEYECEK
Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı, Beşiktaş denedi, uğraştı, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı, Coutinho, Türkiye'ye gitmeyecek, başka planları var ve ona saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da geçiren Countinho burada çıktığı 22 maçta 1 gol kaydetmişti.

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