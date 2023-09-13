Julia Fox gelinlikle defile izledi. Mankenlerden rol çaldı

Kanye West ile sadece bir buçuk ay süren ilişkisiyle tanınırlığı artan Julia Fox, New York Moda Haftası defilesine seyirci olarak katıldı. Oyuncu, gelinlik tarzındaki kıyafetiyle defileden rol çaldı.

Julia Fox gelinlikle defile izledi. Mankenlerden rol çaldı

Oyuncu Julia Fox, New York Moda Haftası'na seyirci olarak damga vurdu. Ünlü isimlerin ön sırada yer aldığı defilelerde, seçtikleri kıyafetler de her zaman dikkat çekici olurken, Fox'un tercihi sıra dışıydı.

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33 yaşındaki "Uncut Gems" filmi yıldızı, Wiederhoeft defilesine gelin olarak katıldı.
Dün New York'taki La Mama Experimental Theatre'da yapılan defilede Fox, beyaz mini elbisesinin üzerindeki uzun ve dikkat çekici duvağıyla boy gösterdi.

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İtalyan-Amerikalı oyuncu Julia Fox, tanınırlığını bir dönem rap şarkıcısı Kanye West ile yaşadığı birliktelikle artırdı. Kim Kardashian'dan boşanan West'in birlikte görüldüğü ilk kişi Fox olmuştu

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"KADINLAR DAİMA BİRBİRLERİYLE YARIŞTIRILIYOR"

Fox, Kardashian ile benzer görünüme sahip oldukları şeklinde yapılan yorumlar hakkında konuşurken, “Kadınlar daima birbirleriyle yarıştırılıyor ve açık olan bir şey var ki, onların çift olarak 10 yıllık bir geçmişi var. Ben haddim olmayan konulara girmek istemiyorum” demişti.

West ile Fox'un ilişkisi sadece bir buçuk ay sürmüştü

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