'Mankenler kraliçesi' ortaya çıktı. Son hali herkesi şaşırttı

Başrolünde Kadir İnanır'ın olduğu Tatar Ramazan ve 1992 yılında devam filmi Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinde Zeynep rolüne hayat veren ve "Mankenler Kraliçesi" olarak tanınan Esin Moralıoğlu uzun süre sonra ortaya çıktı.

Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu, Arzum Onan'ın doğum gününde objektiflere yansıdı.

Gözlerden uzak yaşayan Esin Moralıoğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Esin Moralıoğlu'nun değişimine "Arzum Onan'ın yanında çok yıpranmış kaldı", "Yıllar zorlamış", "O eski hali kalmamış" yorumları yapıldı.

Esin Moralıoğlu geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda "Yüzüme botoks yaptırıyorum. Çünkü çok enerjik ve mimikleriyle yaşayan bir kadınım" demişti.