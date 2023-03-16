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Juventus kendini çeyrek finale attı

Juventus, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 23:31
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Juventus, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde

Juventus kendini çeyrek finale attı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus, Freiburg deplasmanına konuk oldu.

İtalyan temsilcisi 45. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic ve 90. dakikada Federico Chiesa'nın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Freiburg'ta Manuel Gulde, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı da 1-0 kazanan Juventus, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Juventus'un çeyrek finaldeki rakibi 17 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.

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