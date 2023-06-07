Juventus resmi yazıyı gönderdi. İspanyol devleri yalnız kaldı

Juventus’un 2021 yılında büyük umutlarla başlattığı ancak başta Premier Lig ekiplerinin geri adım atmasıyla bir türlü gerçekleştiremediği Avrupa Süper Ligi projesinden çekilme konusunda La Liga ekipleri Real Madrid ve Barcelona’ya resmi yazı gönderdiğini açıkladı.

İspanyol medyasında çıkan haberler sonucu bu açıklamayı yapan Juventus açıklamasında şu sözlere yer verdi. "Juventus gibi Avrupa Süper Ligi projesinden çıkış prosedürünü uygulamayan Real Madrid ve Barcelona kulüplerine, siyah-beyazlı takımın bu projeden olası çıkışını görüşmek üzere üç kulüp arasında müzakere dönemi başlatmak için bildirimde bulunuldu”

Avrupa Süper Ligi 2021 yılında ilk duyurulduğunda İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid bu lige katılacağını açıklamıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine Real Madrid, Barcelona ve Juventus dışında tüm kulüpler bu projeden ayrıldıklarını ilan etmişti.