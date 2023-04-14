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Juventus tek golle kazandı. Kalecisi sahayı gözyaşlarıyla terk etti

Juventus kalecisi Szczesny, Sporting Lizbon maçında korkuttu. İtalyan takımı sahadan galip ayrıldı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 01:50
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Juventus Sporting Lizbon maçında yürekler ağzı geldi

Juventus tek golle kazandı. Kalecisi sahayı gözyaşlarıyla terk etti
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UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk ayağında Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada, Juventus, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 73. dakikada Federico Gatti'nin golüyle 1-0 yendi.

Öte yandan, Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, nefes almakta yaşadığı zorluk nedeniyle karşılaşmayı gözyaşları içinde terk ederken, yerini 44. dakikada Mattia Perin'e bıraktı. 

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Szczesny'nin sağlık durumunun sağlık ekibi tarafından yapılan ilk incelemeye göre iyi olduğu, detaylı kontroller için hastaneye kaldırılacağı belirtildi.

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