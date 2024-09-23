Juventus umudunu Kenan Yıldız’a bağladı. Yeni görevi ortaya çıktı

Serie A ekiplerinden Juventus, ligdeki son 3 maçında 0-0 berabere kaldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde PSV’yi 3-1 mağlup etse de son haftalarda ligde istediği hücum performansını bir türlü yerine getiremiyor. Torino ekibinde Vlahovic 5 lig maçında 2 gol atarken Milik ise sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

İtalyan basını, Juventus’un gol umudunu Kenan Yıldız’a bağladığını yazdı. Çıkan haberlere göre, Juventus’un Serie A’da oynayacağı Genao maçında genç golcüyü ilk 11’de forvet olarak oynatmayı planlıyor.

Golcü oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde PSV’ye attığı golle takımın efsanesi Del Piero’nun rekorunu kırarak devler liginde gol atan en genç Juventus oyuncusu oldu.

Milli Takım’ın EURO 2024 kadrosunun en önemli parçalarından biri olan Kenan Yıldız, Juventus’un en önemli genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor. İtalyan ekibi Kenan Yıldız ile sözleşme yenileyerek daha önce Del Piero’nun giydiği 10 numarayı genç oyuncuya verdi.

Kenan Yıldız, bu sezon Serie A’da oynadığı 5 maçta 2 asist yaparken gol atamadı. Öte yandan golcü oyuncu bu sezonda attığı tek golü ise Şampiyonlar Ligi’nde PSV’ye karşı attı. Golcü oyuncu 2022 yılında Bayern Münih’ten geldiği Juventus’ta çıktığı 38 maçta 5 gol atarak 3 asist yaptı.

Juventus, Serie A'nın 6. hafta maçında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Genoa ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka TSİ 19:00'da başlayacak.