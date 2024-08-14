Juventus'ta sürpriz ayrılık. Sözleşmesi fesh edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Juventus'ta sürpriz ayrılık. Sözleşmesi fesh edildi

Juventus, 2017 yılından bu yana takımda bulunan Wojciech Szczesny ile yollarını ayırdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, tecrübeli kaleci Wojciech Szczesny’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu.

Juventus, 7 sezondur takımda forma giyen Wojciech Szczesny ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Dünya çapındaki Juventus taraftarlarının gönlünü kazandı ve formamızı gurur ve bağlılıkla giydi. Wojciech Szczesny’yi her zaman kalbimizde taşıyacağız. Her şey için teşekkürler ve gelecek için iyi şanslar.” ifadelerine yer verildi.

2017 yılında Arsenal’dan transfer edilen Wojciech Szczesny, Juventus formasıyla 252 maça çıktı. Bu maçlarda kalesinde 233 gol gören tecrübeli kaleci, 103 maçta ise gol yemedi.

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