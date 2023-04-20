K-pop yıldızı Moonbin evinde ölü bulundu

Astro grubunun üyesi olan 25 yaşındaki K-pop yıldızı Moonbin, evinde ölü bulundu.

K-pop yıldızı Moonbin evinde ölü bulundu

K-pop yıldızı Moonbin (25), evinde ölü bulundu. Sanatçının menajeri, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir dairede gece yarısı Moonbin'i tepkisiz bir şekilde buldu.

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Seul polisi, 25 yaşındaki sanatçının canına kıymış gibi göründüğünü ancak ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağını belirtti.

'GÖKYÜZÜNDE BİR YILDIZ OLDU'

Moonbin'in ölümünün ardından Astro'nun plak şirketi Fantagio Music, "19 Nisan'da Astro üyesi Moonbin aniden aramızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu. Sevgili evlatlarını ve kardeşlerini kaybeden acılı ailelerinin kederiyle kıyaslanamayacak olsa da, uzun süredir bizimle birlikte olan Astro üyeleri, Fantagio sanatçı dostlarımız ve yöneticilerimiz büyük bir üzüntü ve şok içinde merhumun yasını tutuyor. Moonbin'i destekleyen ve ona cömert sevgilerini gönderen hayranlarına bu ani haberi vermek çok üzücü" açıklamasını yaptı.

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MOONBİN

Moonbin, 2016 yılında 18 yaşındayken popüler erkek grubu Astro'ya katılmadan önce aktör ve model olarak çalışmıştı.

2020'den beri bir başka Astro üyesi Sanha ile ikili olarak sahne alıyordu. Moonbin & Sanha, 8 Nisan'da Bangkok'ta gerçekleştirdikleri son performanslarıyla bir dünya turunun ortasındaydı.

Moobin'in kız kardeşi Moon Sua da Billlie kız grubunun bir parçası olan bir K-pop şarkıcısı. Kardeşler daha önce halka açık röportajlarda birbirlerine olan bağımlılıkları hakkında konuşmuşlardı.

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