K-Pop yıldızı 24 yaşında hayatını kaybetti

K-Pop'un önemli isimlerinden Güney Koreli Nahee, hayatını kaybetti. 24 yaşındaki genç şarkıcının ölüm nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

K-Pop yıldızı 24 yaşında hayatını kaybetti

Güney Koreli şarkıcı Nahee, son konserinin üzerinden iki hafta geçmeden yaşama veda etti. Acı haberi Nahee'nin plak şirketi Mun Hwa duyurdu. Nahee'nin ölüm nedeni hakkında ise açıklama yapılmadı.

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PLAK ŞİRKETİ DUYURDU

Yapılan duyuruda "Şarkıcı-söz yazarı Nahee dünyamızı terk edip gökyüzünde bir yıldız oldu. Nahee'yi destekleyen ve seven hayranlarınıza ani bir haber verdiğimiz için üzgünüz. Son yolculuğunda en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Son konserinin üzerinden iki hafta geçmeden vefat eden Nahee'nin ölüm nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

NAHEE KİMDİR?

Nahee, müzikal çıkışını 2019'da elektronik esintili 'Blue City' adlı parçasını yayınlayarak yapmıştı. Müzisyen, daha sonra 'Blue Night' ve 'Gloomy Day' şarkılarını dinleyiciyle buluşturmuştu.

Nahee'nin diğer parçaları arasında 'I'm Not Fine', 'I'm So Confused, 'Love Note', 'I Can't Sleep' ve 'Treasure' yer alıyordu. Nahee, pop ağırlıklı 'Rose' adlı son şarkısını ise geçtiğimiz temmuz ayında yayınlamıştı.

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