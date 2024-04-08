Kabakulak mayasıl ve kanlı basurda faydalıdır. İşte şifa deposu ot

Erkavim Yıldırım
Kabakulak mayasıl ve kanlı basurda faydalıdır. İşte şifa deposu ot
Kabakulak, mayasıl ve kanlı basurda faydalı olarak kırmızı ısırgan otu ortaya çıktı.

Geleneksel tıp yöntemlerine ilaveten, doğal ürünlerin insan sağlığına olan katkıları artık daha geniş bir kabul görüyor ve popülerleşiyor.

Bitkisel ilaçlar, sundukları etkileyici avantajlarla dikkat çekiyor.

Örneğin, kırmızı ısırgan otu; bitkisel tedavi yöntemlerinin parlak bir temsilcisidir.

Bu ot, özellikle kabakulak, mayasıl ve hemoroid (kanlı basur) tedavisinde etkili bulunmuştur.

Ayrıca, kırmızı ısırgan otu Ballıbabagiller ailesine ait bir bitki türüdür. Bu bitkinin benekli ballıbaba ve arıların favorisi olan ak ballıbaba gibi çeşitleri mevcuttur.

Peki, hemoroid (basur) nedir?

Anüs bölgesindeki kan damarlarının genişleyip şişerek palpable hale gelmesine hemoroidal hastalık ya da halk arasında bilinen adıyla basur denir.

Normal koşullarda, hemoroidler gaz ve dışkının kontrol edilmesine yardımcı olan, dışkılama sırasında tam boşaltımı sağlayan ve dinlenme anında sızdırmazlık görevi gören anatomik yapılar olarak işlev görür.

Her bireyde birden fazla hemoroid bulunur. Hemoroidal hastalık olarak bilinen durum, halk dilinde basur veya mayasıl olarak ifade edilir.

Basurun belirtileri nelerdir?

Dışkılama sırasında tuvaleti kırmızıya boyayan taze kanama ve/veya temizlik esnasında hissedilen anüsteki şişlik veya yumru, hemoroidin başlıca belirtilerindendir.

Bunun yanı sıra;

Anüste ve dışkıda parlak kırmızı kanın görülmesi,

Anüs çevresinde kaşıntı ve tahriş hissi,

Akıntı ve nemli his,

hemoroidin diğer belirtileri arasındadır.

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