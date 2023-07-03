Kabine bugün toplanıyor

İktidar, bayram dönüşü yoğun maaş zammı mesaisine başlıyor.

7500 TL emekli aylığı üzerinde maaş alanlara kademeli zam düzenlemesi ile en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltilmesi için çalışmalar bir süredir devam ediyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortaklaşa çalıştığı düzenlemelerin bu hafta çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Bugün ise Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplumu ilgilendiren bu düzenlemeler ile maaşlara yapılacak refah payı artışı kabine toplantısında ele alınacak.