Kabine toplandı. İşte masadaki kritik başlıklar

Düzenleme: Kaynak: AA
Kabine toplandı. İşte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başlayan toplantının ana gündem maddeleri ekonomi ve dış politika olacak.

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5 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, enflasyonu tek haneye indirme hedefi ve önümüzdeki üç yılın ekonomi planları gözden geçirilecek.

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Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konularında atılacak adımlar da toplantının kritik başlıkları arasında yer alıyor.

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Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler…Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler…

Dış politikada ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgede süren çatışmalar masaya yatırılacak.

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Ateşkes müzakerelerindeki son durum ve insani yardım girişimleri detaylı olarak değerlendirilecek.

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Terörle mücadele de gündemin önemli maddeleri arasında yer alırken, hem yurtiçinde hem sınır ötesinde süren operasyonlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile MİT’in terörle mücadeledeki başarıları ele alınacak.

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