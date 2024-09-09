Kabine toplandı. İşte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başlayan toplantının ana gündem maddeleri ekonomi ve dış politika olacak.

5 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, enflasyonu tek haneye indirme hedefi ve önümüzdeki üç yılın ekonomi planları gözden geçirilecek.

Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konularında atılacak adımlar da toplantının kritik başlıkları arasında yer alıyor.

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler…

Dış politikada ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgede süren çatışmalar masaya yatırılacak.

Ateşkes müzakerelerindeki son durum ve insani yardım girişimleri detaylı olarak değerlendirilecek.

Terörle mücadele de gündemin önemli maddeleri arasında yer alırken, hem yurtiçinde hem sınır ötesinde süren operasyonlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile MİT’in terörle mücadeledeki başarıları ele alınacak.