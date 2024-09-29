Kabine’yi karıştıran dolandırıcılık iddiası! Bakanlar arasındaki alacak verecek davası mahkemeye taşındı

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı mahkemelik oldu.

İddiaya göre, MEB lise öğrencilerinin Hollanda stajı projesi için Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan 52 bin 64 avro aldı.

Hollanda’nın “Projeden haberimiz yok” demesi üzerine, proje feshedilirken, Dışişleri’ne bağlı Başkanlık, MEB’e aktardığı 52 bin 64 avronun iadesini istedi.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Dışişleri’ne bağlı Başkanlık ise, yazılı olarak bu talebi 20 Mayıs 2019 tarihinde bildirildi. Ancak MEB parayı yine iade etmeyince dava süreci başladı. Mahkeme, 11 Mayıs 2023’te kararını açıkladı. 52 bin 64 avronun, 22 Haziran 2019’dan itibaren yıllık yüzde 3,5 gecikme faizi ile Dışişleri Bakanlığı’na ödenmesine karar verdi.